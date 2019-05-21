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США вскоре подготовят закон о санкциях против "Северного потока-2"

США вскоре подготовят закон о санкциях против "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 10859 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. США вскоре подготовят законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2". Такие ожидания высказал министр энергетики США Рик Перри, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Оппозиция проекту "Северный поток-2" по-прежнему очень активна в Соединенных Штатах", - сказал Перри.

"Сенат Соединенных Штатов собирается принять законопроект, конгресс одобрит его, он пойдет к президенту, и президент его подпишет, тем самым наложив санкции на "Северный поток-2", - отметил американский министр.

Проект газопровода "Северный поток-2" попал под критику США и нескольких стран восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что это увеличит зависимость ЕС от российского газа.

Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

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