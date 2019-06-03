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У базі конгресу США з'явився законопроект про санкції щодо "Північного потоку-2"

У базі конгресу США з'явився законопроект про санкції щодо "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 8778 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У базі конгресу США опубліковано законопроект про санкції проти кораблів та компаній, які задіяні в будівництві проекту газопроводу "Північний потік-2", яким заплановано поставки російського газу в Німеччину в обхід України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"У базі Конгресу США опублікований законопроект про санкції проти кораблів та компаній, які задіяні в будівництві газпромівського проекту "Північний потік-2". За задумом авторів, під санкції потрапляють судна, які займаються укладанням труб на глибині 100 і більше футів. А також іноземні особи (юридичні або фізичні), які продали, здали в оренду або сприяли наданню цих суден для будівництва", - вказали у компанії.

Тобто, зазначили у НАК, ці санкції можуть застосовуватись як до компаній судновласників, так і до фінансових та страхових інституцій.

Документ пропонує такі обмеження:

  • заборона закупівлі товарів чи послуг у таких компаній;
  • заборона проводити валютні, банківські та майнові операції в інтересах таких осіб та компаній в США;
  • заборона американським компаніям укладати будь-які угоди, майнові угоди в інтересах осіб під санкціями;
  • заборона американським компаніям інвестувати, купувати акції або боргові інструменти компаній, які перебувають під санкціями;
  • заборона на в’їзд представникам особи під санкціями. Можуть відмовити у видачі візи або вислати з країни.

Наприкінці травня міністр енергетики США Рік Перрі заявляв, що Сполучені Штати невдовзі підготують законопроект про санкції щодо компаній, пов'язаних з проектом газопроводу "Північний потік-2". 

Проект газопроводу "Північний потік-2" потрапив під критику США і кількох країн східної Європи та Балтії, які побоюються, що це збільшить залежність ЄС від російського газу.

Російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

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