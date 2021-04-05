В Бангладеш затонул паром с пассажирами: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В городе Нараянгандж, Бангладеш, на реке паром с 48 пассажирами столкнулся с грузовым кораблем и затонул. Об этом сообщает Bangla Tribune, пишет УНН.
Детали
Полиция отметила, что за плохих погодных условий спасатели не смогли сразу приступить к поискам пострадавших. Спасатели обнаружили тела 5 погибших женщин. 20 человек сумели самостоятельно приплыть к берегу.
Судьба еще 21 пассажира остается неизвестной.
Инцидент расследует спецкомитет с представителями Управления внутренних водных перевозок Бангладеш, правоохранителями и магистратом Нараянгандж.
Уже известно, что семьям погибших выделят по 25 000 бангладешских так (почти 300 долларов) на погребение.
Напомним
39 нелегальных мигрантов утонули после того, как во вторник две лодки перевернулись у островов Керкенна у восточного побережья Туниса.