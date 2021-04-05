В Бангладеш затонул паром с пассажирами: есть погибшие

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44656 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62879 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107838 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143565 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194974 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193142 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279151 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326836 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157842 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143139 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Бангладеш затонул паром с пассажирами: есть погибшие

В Бангладеш затонул паром с пассажирами: есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 19830 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В городе Нараянгандж, Бангладеш, на реке паром с 48 пассажирами столкнулся с грузовым кораблем и затонул. Об этом сообщает Bangla Tribune, пишет УНН.

Детали

Полиция отметила, что за плохих погодных условий спасатели не смогли сразу приступить к поискам пострадавших. Спасатели обнаружили тела 5 погибших женщин. 20 человек сумели самостоятельно приплыть к берегу.

Судьба еще 21 пассажира остается неизвестной.

Инцидент расследует спецкомитет с представителями Управления внутренних водных перевозок Бангладеш, правоохранителями и магистратом Нараянгандж.

Уже известно, что семьям погибших выделят по 25 000 бангладешских так (почти 300 долларов) на погребение.

Напомним

39 нелегальных мигрантов утонули после того, как во вторник две лодки перевернулись у островов Керкенна у восточного побережья Туниса.

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