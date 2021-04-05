У Бангладеш затонув паром з пасажирами: є загиблі

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Поліція зазначила, що через погані погодні умови рятувальники не змогли відразу приступити до пошуків потерпілих. Рятувальники виявили тіла 5 загиблих жінок. 20 людей зуміли самостійно припливти до берегу.

Доля ще 21 пасажира залишається невідомою.

Інцидент розслідуватиме спецкомітет з представниками Управління внутрішніх водних перевезень Бангладеш, правоохоронцями та магістратом Нараянгандж.

Уже відомо, що сім'ям загиблих виділять по 25 тисяч бангладешських так (майже 300 доларів) на поховання.

Нагадаємо

39 нелегальних мігрантів потонули після того, як у вівторок два човни перекинулися біля островів Керкенна біля східного узбережжя Тунісу.