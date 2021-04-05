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У Бангладеш затонув паром з пасажирами: є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У місті Нараянгандж, Бангладеш, на річці паром з 48 пасажирами зіткнувся з вантажним кораблем і затонув. Про це повідомляє Bangla Tribune, пише УНН.

Деталі

Поліція зазначила, що через погані погодні умови рятувальники не змогли відразу приступити до пошуків потерпілих. Рятувальники виявили тіла 5 загиблих жінок. 20 людей зуміли самостійно припливти до берегу.

Доля ще 21 пасажира залишається невідомою.

Інцидент розслідуватиме спецкомітет з представниками Управління внутрішніх водних перевезень Бангладеш, правоохоронцями та магістратом Нараянгандж.

Уже відомо, що сім'ям загиблих виділять по 25 тисяч бангладешських так (майже 300 доларів) на поховання.

Нагадаємо

39 нелегальних мігрантів потонули після того, як у вівторок два човни перекинулися біля островів Керкенна біля східного узбережжя Тунісу.

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