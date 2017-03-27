В Бахрейне разоблачили террористическую ячейку

Как сообщили власти Бахрейна, отдельные члены группировки проходили подготовку в лагерях иранского "Корпуса стражей исламской революции", иракского военизированной группировки "Хезболла".

У задержанных было изъято оружие и взрывчатку.

Финансирование группы, как сообщается, осуществляли два бахрейнца, прибывших из шиитского Ирана.

Как сообщал УНН, в Бахрейне казнили троих осужденных за убийство полицейских в 2014 году.