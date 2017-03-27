В Бахрейне разоблачили террористическую ячейку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Бахрейне разоблачили "террористическую" ячейку из 14 человек, подозреваемых в вооруженной атаке на автобус в феврале и планировании атак на чиновников, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщили власти Бахрейна, отдельные члены группировки проходили подготовку в лагерях иранского "Корпуса стражей исламской революции", иракского военизированной группировки "Хезболла".
У задержанных было изъято оружие и взрывчатку.
Финансирование группы, как сообщается, осуществляли два бахрейнца, прибывших из шиитского Ирана.
Как сообщал УНН, в Бахрейне казнили троих осужденных за убийство полицейских в 2014 году.