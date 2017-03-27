У Бахрейні викрили терористичний осередок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Бахрейні викрили “терористичний” осередок з 14 осіб, підозрюваних у збройній атаці на автобус у лютому та плануванні атак на чиновників, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомила влада Бахрейну, окремі члени угруповання проходили підготовку в таборах іранського “Корпусу вартових ісламської революції”, іракського воєнізованого угруповання “Хезбола”.
У затриманих було вилучено зброю та вибухівку.
Фінансування групи, як повідомляється, здійснювали два бахрейнці, що прибули з шиїтського Ірану.
Як повідомляв УНН, у Бахрейні стратили трьох засуджених за вбивство поліцейських у 2014 році.