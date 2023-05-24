В Бахмуте снижено количество вражеских штурмовых действий: враг осуществляет замену подразделений - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, враг осуществляет замену подразделений, передает УНН.
Детали
По словам Маляр, в течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута.
"Но это не означает, что враг ослабевает. Наоборот - враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы", - добавила Маляр.
Вместе с тем, по ее словам, нашим войскам удается понемногу продвигаться.
"В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг осуществляет замену подразделений. Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", - резюмировала Маляр.
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Ранее
Как заявил в комментарии CNN секретарь национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Силы обороны Украины продолжают контролировать часть Бахмута.