У Бахмуті знижена кількість ворожих штурмових дій: ворог здійснює заміну підрозділів - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ворог здійснює заміну підрозділів, передає УНН.
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За словами Маляр, протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута.
"Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли", - додала Маляр.
Разом з тим, за її словами, нашим військам вдається потроху просуватись.
"У місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Ворог здійснює заміну підрозділів. Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста", - резюмувала Маляр.
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Як заявив у коментарі CNN секретар національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Сили оборони України продовжують контролювати частину Бахмута.