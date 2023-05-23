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Українські військові опублікували кадри живого бою під Бахмутом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Бійці 1-го штурмового батальйону підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади виклали з камери GoPro кадри живого бою із загарбниками під Бахмутом, пише УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Цитата

"Під ворожий обстріл заходимо на позиції супротивника. Так беремо під контроль "зеленку" та вибиваємо з неї ворога",- прокоментували відео бійці 3-ї окремої штурмової бригади. 

Доповнення

Раніше відео роботи підрозділу "SIGNUM" на Бахмутському напрямку опублікував Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Зі слів командувача Східного угруповання військ, "битва продовжується". "Сили оборони мають успіхи на флангах".

Активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилася - у самому Бахмуті бої зменшилися, у передмісті - тривають. Українські військові мають незначне просування по флангах на півночі і півдні від міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 23 травня.

Втрати російські під Бахмутом справді колосальні - понад 100 тисяч осіб. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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