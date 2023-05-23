У Бахмуті бої зменшилися, по флангах від міста у нас незначне просування - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилася - у самому Бахмуті бої зменшилися, у передмісті - тривають. Українські військові мають незначне просування по флангах на півночі і півдні від міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram у вівторок, пише УНН.
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"Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась", - написала вона.
При цьому, з її слів, кількість обстрілів "стабільно висока".
"У місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак". У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", - зазначила Маляр.
"По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування", - вказала заступниця міністра оборони.
Доповнення
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив інформацію про те, що росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч осіб, назвавши російські втрати "колосальними".