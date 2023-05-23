В Бахмуте бои уменьшились, по флангам от города у нас незначительное продвижение - Маляр

Цитата

"В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась", - написала она.

При этом, по ее словам, количество обстрелов "стабильно высокое".

"В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". В пригороде продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается. На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери", - отметила Маляр.

"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", - указала заместитель министра обороны.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о том, что россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек, назвав российские потери "колоссальными".