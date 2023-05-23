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В Бахмуте бои уменьшились, по флангам от города у нас незначительное продвижение - Маляр

Киев • УНН

 • 507031 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась - в самом Бахмуте бои уменьшились, в пригороде - продолжаются. Украинские военные имеют незначительное продвижение по флангам на севере и юге от города. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram во вторник, пишет УНН.

Цитата

"В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась", - написала она.

При этом, по ее словам, количество обстрелов "стабильно высокое".

"В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". В пригороде продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается. На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери", - отметила Маляр.

"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", - указала заместитель министра обороны.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о том, что россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек, назвав российские потери "колоссальными".

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