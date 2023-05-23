ГУР: втрати росії під Бахмутом - колосальні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Втрати росії під Бахмутом - колосальні, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив інформацію про те, що росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч осіб.
"Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам", - підсумував представник воєнної розвідки України.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден озвучив раніше, що росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх військових.