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ГУР: втрати росії під Бахмутом - колосальні

ГУР: втрати росії під Бахмутом - колосальні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Втрати росії під Бахмутом - колосальні, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

Деталі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив інформацію про те, що росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч осіб.

"Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам", - підсумував представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден озвучив раніше, що росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх військових.

Українські Національні Новини

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