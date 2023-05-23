ГУР: потери россии под Бахмутом - колоссальные

Детали

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил информацию о том, что россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек.

"Потери российские под Бахмутом действительно колоссальные. Они абсолютно не соответствуют ни поставленным целям, ни полученным результатам", - подытожил представитель военной разведки Украины.

Напомним

Президент США Джо Байден озвучил ранее, что россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных.