ГУР: потери россии под Бахмутом - колоссальные
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Потери россии под Бахмутом - колоссальные, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил информацию о том, что россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек.
"Потери российские под Бахмутом действительно колоссальные. Они абсолютно не соответствуют ни поставленным целям, ни полученным результатам", - подытожил представитель военной разведки Украины.
Напомним
Президент США Джо Байден озвучил ранее, что россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных.