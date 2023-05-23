Сирський показав відео бойової роботи на Бахмутському напрямку: підтвердив успіхи на флангах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав у Telegram відео роботи підрозділу "SIGNUM" на Бахмутському напрямку і підтвердив успіхи Сил оборони на флангах, пише УНН.
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"Бахмутський напрямок. Працює підрозділ "SIGNUM", - підписав Сирський відео.
Зі слів командувача Східного угруповання військ, "битва продовжується".
"Сили оборони мають успіхи на флангах", - зазначив Сирський.
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 23 травня зазначила, що українські військові мають незначне просування по флангах на півночі і півдні від Бахмута.