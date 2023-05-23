Сырский показал видео боевой работы на Бахмутском направлении: подтвердил успехи на флангах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал в Telegram видео работы подразделения "SIGNUM" на Бахмутском направлении и подтвердил успехи Сил обороны на флангах, пишет УНН.
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"Бахмутское направление. Работает подразделение "SIGNUM", - подписал Сырский видео.
По словам командующего Восточной группировкой войск, "битва продолжается".
"Силы обороны имеют успехи на флангах", - отметил Сырский.
Дополнение
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 23 мая отметила, что у украинских военных незначительное продвижение по флангам на севере и юге от Бахмута.