Украинские военные опубликовали кадры живого боя под Бахмутом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Бойцы 1-го штурмового батальона подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады выложили с камеры GoPro кадры живого боя с захватчиками под Бахмутом, пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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"Под вражеский обстрел заходим на позиции противника. Так берем под контроль «зеленку» и выбиваем из нее врага",- прокомментировали видео бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.
Дополнение
Ранее видео работы подразделения "SIGNUM" на Бахмутском направлении опубликовал Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По словам командующего Восточной группировки войск, "битва продолжается". "Силы обороны имеют успехи на флангах".
Активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась - в самом Бахмуте бои уменьшились, в пригороде - продолжаются. Украинские военные имеют незначительное продвижение по флангам на севере и юге от города. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 23 мая.
Потери российские под Бахмутом действительно колоссальные - более 100 тысяч человек. Они абсолютно не соответствуют ни поставленным целям, ни полученным результатам, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
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