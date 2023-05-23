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13 марта, 19:26 • 47962 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104627 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107631 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107798 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101743 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95395 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110337 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131390 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171225 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные опубликовали кадры живого боя под Бахмутом

Украинские военные опубликовали кадры живого боя под Бахмутом

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Бойцы 1-го штурмового батальона подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады выложили с камеры GoPro кадры живого боя с захватчиками под Бахмутом, пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Цитата

"Под вражеский обстрел заходим на позиции противника. Так берем под контроль «зеленку» и выбиваем из нее врага",- прокомментировали видео бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. 

Дополнение

Ранее видео работы подразделения "SIGNUM" на Бахмутском направлении опубликовал Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По словам командующего Восточной группировки войск, "битва продолжается". "Силы обороны имеют успехи на флангах".

Активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась - в самом Бахмуте бои уменьшились, в пригороде - продолжаются. Украинские военные имеют незначительное продвижение по флангам на севере и юге от города. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 23 мая.

Потери российские под Бахмутом действительно колоссальные - более 100 тысяч человек. Они абсолютно не соответствуют ни поставленным целям, ни полученным результатам, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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