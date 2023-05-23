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The New York Times показало знищений Бахмут з висоти пташиного польоту

The New York Times показало знищений Бахмут з висоти пташиного польоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Американське видання The New York Times опублікувало відеоматеріал, знятий безпілотником, на якому видно зруйноване та спорожніле місто Бахмут, Донеччина, з висоти пташиного польоту, пише УНН.

Цитата 

"Росіяни проголошують перемогу в цій битві. Українці, які завойовують околиці, кажуть, що загибель міста – це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а лише ще один етап у катастрофічній війні.

Однак поняття "переможця" кидає виклик тому, що так явно втрачено – багато життів і будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл…

У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком", - пише видання у Twitter. 

Деталі 

Кадри було зроблено 19 травня за допомогою безпілотника. На них видно обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті вирвами парки. Бахмут знищений, констатує The New York Times. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російський концерт у Бахмуті. Чому в рф так голосно кричать про взяття українського міста.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT

— The New York Times (@nytimes) May 22, 2023

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