The New York Times показало уничтоженный Бахмут с высоты птичьего полета

Цитата

"Русские провозглашают победу в этой битве. Украинцы, завоевывающие окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию русских из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне.

Однако понятие "победителя" бросает вызов тому, что так явно потеряно – многие жизни и дома в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, по большей части превратились в пепел…

В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением", - пишет издание в Twitter.

Детали

Кадры были сделаны 19 мая с помощью беспилотника. На них видно обожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки. Бахмут уничтожен, констатирует The New York Times.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT

— The New York Times (@nytimes) May 22, 2023