Данілов: частина Бахмута все ще перебуває під контролем українських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Сили оборони України продовжують контролювати частину Бахмута, заявив у коментарі CNN секретар національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН.
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“Якщо вони (росіяни – ред.) вважають, що взяли Бахмут, то можу сказати, що це неправда. На сьогодні частина населеного пункту перебуває під нашим контролем. Не можу сказати, що весь, але частина Бахмута досі перебуває під нашим вогнем”, — заявив він.
Деталі
Данілов додав, що рішення щодо оборони населеного пункту ухвалювалися на стратегічному рівні. Сама операція постійно перебувала на постійному контролі на засіданнях штабу Головнокомандувача.
“На Бахмутському напрямку загинула велика кількість російських солдатів, причому не тільки вагнерівців, а й спецпризначенців, повітряно-десантних військ і представників інших родів російської армії. Знищено величезну кількість техніки, там витрачено величезну кількість боєприпасів. Це була наша стратегічна оборонна операція, яка пройшла для нас успішно з огляду на те, що ми утримували територію 10 місяців, де кожного дня їх знищували. Бахмут не могли взяти 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?”, — додав він.
Що стосується термінів довгоочікуваного контрнаступу України, Данілов сказав, що останнє слово буде за президентом Володимиром Зеленським.
“Ми працюємо за нашим планом, він у нас є. Ми чітко усвідомлюємо, коли, де, як і що потрібно починати. Остаточне рішення залишається за президентом. Коли рішення буде ухвалено, росія обов'язково це відчує”, — резюмував він.
Доповнення
Активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилася - у самому Бахмуті бої зменшилися, у передмісті - тривають. Українські військові мають незначне просування по флангах на півночі та півдні від міста.