Данилов: часть Бахмута все еще находится под контролем украинских войск

Цитата

“Если они (россияне – ред.) считают, что взяли Бахмут, то могу сказать, что это неправда. На сегодняшний день часть населенного пункта находится под нашим контролем. Не могу сказать, что весь, но часть Бахмута до сих пор находится под нашим огнем”, — заявил он.

Детали

Данилов добавил, что решения по обороне населенного пункта принимались на стратегическом уровне. Сама операция постоянно находилась на постоянном контроле на заседаниях штаба Главнокомандующего.

“На Бахмутском направлении погибло большое количество русских солдат, причем не только вагнеровцев, но и спецназа, воздушно-десантных войск и представителей других родов русской армии. Уничтожено огромное количество техники, там истрачено огромное количество боеприпасов. Это была наша стратегическая оборонительная операция, которая прошла для нас успешно, учитывая, что мы удерживали территорию 10 месяцев, где каждый день их уничтожали. Бахмут не могли взять 10 месяцев. Чем они могут похвастаться?”, — добавил он.

Что касается сроков долгожданного контрнаступления Украины, Данилов сказал, что последнее слово будет за президентом Владимиром Зеленским.

“Мы работаем по нашему плану, он у нас есть. Мы четко осознаем, когда, где, как и что нужно начинать. Окончательное решение остается за президентом. Когда решение будет принято, россия обязательно это почувствует”, — резюмировал он.

Дополнение

Активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась - в самом Бахмуте бои уменьшились, в пригороде - продолжаются. Украинские военные имеют незначительное продвижение по флангам на севере и юге от города.