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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112125 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110862 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119943 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148421 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148768 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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У Авакова заявили о планах создавать вместе с церквями лагеря для реабилитации наркозависимых

У Авакова заявили о планах создавать вместе с церквями лагеря для реабилитации наркозависимых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Министерстве внутренних дел во время встречи с Всеукраинским советом церквей обсудили совместный проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Для нас является приоритетным уберечь молодежь от наркозависимости, исключительно силовыми методами это сделать нельзя. Такие оздоровительные лагеря должны быть внедрены, а основная задача МВД, чтобы там не нарушали права человека", - отметил глава МВД Арсен Аваков.

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Как сообщал УНН, в Харьковской области разоблачен псевдореабилитацийний центр в котором принудительно содержалось 15 наркозависимых людей.

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