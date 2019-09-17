У Авакова заявили о планах создавать вместе с церквями лагеря для реабилитации наркозависимых

"Для нас является приоритетным уберечь молодежь от наркозависимости, исключительно силовыми методами это сделать нельзя. Такие оздоровительные лагеря должны быть внедрены, а основная задача МВД, чтобы там не нарушали права человека", - отметил глава МВД Арсен Аваков.

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Как сообщал УНН, в Харьковской области разоблачен псевдореабилитацийний центр в котором принудительно содержалось 15 наркозависимых людей.