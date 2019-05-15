На Харківщині викрито псевдореабілітаційний центр для наркозалежних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Харківщині викрито псевдореабілітаційний центр в якому примусово утримувалось 15 наркозалежних людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Правоохоронці встановили, що організували протиправний бізнес мешканці Харкова, які обманом заманювали до „центру“ наркозалежних громадян. Вартість лікування визначалась організаторами залежно від платоспроможності родичів і становила від 8000 до 15000 гривень на місяць. Насправді на утримання хворих витрачались мінімальні суми”, — йдеться у повідомленні.
За результатами перевірки встановлено, що “центр” не мав штату лікарів та жодних дозвільних документів в сфері охорони здоров’я.
Отримавши гроші за лікування, пацієнтів розміщували в орендованому приватному будинку на території Харківського району, вікна якого були обладнані металевими решітками.
“Хворих примусово утримували до закінчення терміну проходження курсу реабілітації. Вони не мали можливості вільно виходити із приміщення, користуватись мобільними пристроями. За найменші провини пацієнтів утримували в закритому приміщенні, зв’язаними, які в даному стані могли знаходитись до 2-х діб”, — додали в поліції.
Під час обшуків було виявлено та вилучено 15 блістерів лікарських засобів.
Під час обшуків у директора “центру” виявлено та вилучено спецзасоби (кайданки), пістолет “Форт”, набої до нього, банківські картки, мобільні телефони, блокноти з бухгалтерськими записами та лікарські препарати.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть організовану групу з 6 осіб, яка викрадала людей та незаконно позбавляли їх волі у реабілітаційному центрі під виглядом лікування.