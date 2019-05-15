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В Харьковской области разоблачили псевдореабилитационный центр для наркозависимых

В Харьковской области разоблачили псевдореабилитационный центр для наркозависимых

Киев  •  УНН

 • 8753 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Харьковской области разоблачили псевдореабилитационный центр в котором принудительно содержалось 15 наркозависимых людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес жители Харькова, которые обманом заманивали к "центру" наркозависимых граждан. Стоимость лечения определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от 8000 до 15000 гривен в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы", - говорится в сообщении.

По результатам проверки установлено, что "центр" не имел штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения.

Получив деньги за лечение, пациентов размещали в арендованном частном доме на территории Харьковского района, окна которого были оборудованы металлическими решетками.

"Больных принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации. Они не имели возможности свободно выходить из помещения, пользоваться мобильными устройствами. За малейшие проступки пациентов удерживали в закрытом помещении, связанными, которые в данном состоянии могли находиться до 2-х суток", - добавили в полиции.

Во время обысков было обнаружено и изъято 15 блистеров лекарственных средств.

Во время обысков у директора "центра" обнаружено и изъято спецсредства (наручники), пистолет "Форт", патроны к нему, банковские карты, мобильные телефоны, блокноты с бухгалтерскими записями и лекарственные препараты.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Тернопольской области будут судить организованную группу из 6 человек, которая похищала людей и незаконно лишали их свободы в реабилитационном центре под видом лечения.

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