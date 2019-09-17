У Авакова заявили про плани створювати разом із церквами табори для реабілітації наркозалежних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ під час зустрічі з Всеукраїнською радою церков обговорили спільний проект створення таборів для реабілітації наркозалежних, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Для нас є пріоритетним вберегти молодь від наркозалежності, виключно силовими методами це зробити не можна. Такі оздоровчі табори мають бути впроваджені, а основне завдання МВС, щоб там не порушували права людини”, — зазначив глава МВС Арсен Аваков.
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Як повідомляв УНН, на Харківщині викрито псевдореабілітаційний центр в якому примусово утримувалось 15 наркозалежних людей.