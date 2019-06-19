В аннексированном Симферополе погас "Вечный огонь"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В парке Гагарина в оккупированном Симферополе отключили "Вечный огонь". Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии со ссылкой на пресс-службу российской "администрации" города, передает УНН.
Отмечается, что это связано с работами по профилактике газового оборудования, которые начались во вторник.
"С 15:00 18 июня до 15:00 20 июня будет проводиться профилактика газового оборудования на Могиле неизвестного солдата, расположенной в парке имени Юрия Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти - Вечного огня", - сказала начальник департамента "городского хозяйства администрации" оккупированного Россией Симферополя Эльвира Евтухова.
20 февраля российские коммунальные службы аннексированного Симферополя приостановили работу "Вечный огонь" из-за чистки и покраски оборудования.
"Вечный огонь" на мемориальном комплексе "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина в Симферополе был зажжен в 1975 году.
Напомним, в феврале 2017 года "Вечный огонь" в Киеве во второй раз залили цементом.