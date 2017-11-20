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Вічний вогонь у Києві знову залили цементом

Вічний вогонь у Києві знову залили цементом

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У парку Вічної Слави в столиці невідомі знову залили цементним розчином Вічний вогонь . Про це УНН повідомили у відділі комунікації Нацполіції Києва.

Як повідомили у поліції, Вічний вогонь залили цементом і поставили хрест. Також у поліції зазначили, що швидше за все інцидент стався вночі.

Наразі, на місці працює оперативна група, яка з'ясовує обставини інциденту.

Нагадаємо, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.

Українські Національні Новини

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