Вічний вогонь у Києві знову залили цементом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У парку Вічної Слави в столиці невідомі знову залили цементним розчином Вічний вогонь . Про це УНН повідомили у відділі комунікації Нацполіції Києва.
Як повідомили у поліції, Вічний вогонь залили цементом і поставили хрест. Також у поліції зазначили, що швидше за все інцидент стався вночі.
Наразі, на місці працює оперативна група, яка з'ясовує обставини інциденту.
Нагадаємо, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.