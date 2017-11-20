Вечный огонь в Киеве снова залили цементом

Как сообщили в полиции, Вечный огонь залили цементом и поставили крест. Также в полиции отметили, что скорее всего инцидент произошел ночью.

Сейчас на месте работает оперативная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.