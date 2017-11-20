Вечный огонь в Киеве снова залили цементом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В парке Вечной Славы в столице неизвестные снова залили цементным раствором Вечный огонь. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киева.
Как сообщили в полиции, Вечный огонь залили цементом и поставили крест. Также в полиции отметили, что скорее всего инцидент произошел ночью.
Сейчас на месте работает оперативная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента.
Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.