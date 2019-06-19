У анексованому Сімферополі згаснув “Вічний вогонь”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У парку Гагаріна у окупованому Сімферополі відключили “Вічний вогонь”. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на прес-службу російської "адміністрації" міста, передає УНН.
Зазначається, що це пов’язано з роботами з профілактики газового обладнання, що почалися у вівторок.
“Із 15:00 18 червня до 15:00 20 червня проводитиметься профілактика газового обладнання на Могилі невідомого солдата, розташованій у парку імені Юрія Гагаріна. У зазначений період часу буде призупинено роботу символу пам’яті — Вічного вогню”, — сказала начальник департаменту "міського господарства адміністрації" окупованого Сімферополя Ельвіра Євтухова.
20 лютого російські комунальні служби анексованого Сімферополя призупинили роботу “Вічний вогонь” через чистку і фарбування обладнання.
“Вічний вогонь” на меморіальному комплексі “Могила невідомого солдата” в парку імені Гагаріна в Сімферополі був запалений у 1975 році.
Нагадаємо, у лютому 2017 року "Вічний вогонь" у Києві вдруге залили цементом.