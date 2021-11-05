В Африке нашли череп ребенка из вида Homo naledi

Детали

Череп ребенка, найденный в отдаленной части пещерной системы Южной Африки, вызвал подозрение, что древний гоминид, известный как Homo naledi, хоронил своих мертвецов в пещерах.

Международная группа под руководством палеоантрополога Ли Бергера из Университета Витватерсранда, собрала вместе 28 фрагментов черепа и шесть зубов из черепа ребенка, обнаруженного в узком отверстии, расположенном примерно в 12 метрах от подземной камеры, где исследователи пещер впервые обнаружили окаменелости Homo naledi. Характеристики черепа ребенка позволяют квалифицировать его как Homo naledi, вид с мозгом размером с апельсин и характеристиками скелета как современных людей, так и других видов Homo возрастом примерно 2 млн. Лет.

“Кажется, можно говорить о преднамеренном ритуальное захоронение тела в пещерах Homo naledi”, — сказал Бергер на пресс-конференции 4 ноября в Йоханнесбурге. Хотя этот аргумент спорный, нет никаких доказательств того, что череп ребенка мог быть смыт в крошечное пространство или перенесен туда хищниками.

Добавим

Скелет Homo naledi характеризуется маленьким черепом и сочетает как примитивные, так и продвинутые черты. По мнению специалистов, эти гоминиды ближе к австралопитекам, чем к древним людям.

Напомним

Ученые нашли в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитека.