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В Африке нашли череп ребенка из вида Homo naledi

Киев • УНН

 • 48702 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Йоханнесбурге группа палеонтологов во главе с Ли Бергером из Университета Витватерсранда обнаружила первый череп ребенка вида Homo naledi, пишет УНН со ссылкой на Science News.

В Африке нашли череп ребенка из вида Homo naledi

Детали

Череп ребенка, найденный в отдаленной части пещерной системы Южной Африки, вызвал подозрение, что древний гоминид, известный как Homo naledi, хоронил своих мертвецов в пещерах.

Международная группа под руководством палеоантрополога Ли Бергера из Университета Витватерсранда, собрала вместе 28 фрагментов черепа и шесть зубов из черепа ребенка, обнаруженного в узком отверстии, расположенном примерно в 12 метрах от подземной камеры, где исследователи пещер впервые обнаружили окаменелости Homo naledi. Характеристики черепа ребенка позволяют квалифицировать его как Homo naledi, вид с мозгом размером с апельсин и характеристиками скелета как современных людей, так и других видов Homo возрастом примерно 2 млн. Лет.

“Кажется, можно говорить о преднамеренном ритуальное захоронение тела в пещерах Homo naledi”, — сказал Бергер на пресс-конференции 4 ноября в Йоханнесбурге. Хотя этот аргумент спорный, нет никаких доказательств того, что череп ребенка мог быть смыт в крошечное пространство или перенесен туда хищниками.

Добавим

Скелет Homo naledi характеризуется маленьким черепом и сочетает как примитивные, так и продвинутые черты. По мнению специалистов, эти гоминиды ближе к австралопитекам, чем к древним людям.

Напомним

Ученые нашли в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитека.

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