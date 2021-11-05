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У Африці знайшли череп дитини з виду Homo naledi

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Йоганнесбурзі група палеонтологів на чолі з Лі Бергером з Університету Вітватерсранда виявила перший череп дитини виду Homo naledi, пише УНН з посиланням на Science News.

У Африці знайшли череп дитини з виду Homo naledi

Деталі

Череп дитини, знайдений у віддаленій частині печерної системи Південної Африки, викликав підозру, що древній гомінід, відомий як Homo naledi, ховав своїх мерців у печерах.

Міжнародна група під керівництвом палеоантрополога Лі Бергера з Університету Вітватерсранда, зібрала разом 28 фрагментів черепа та шість зубів з черепа дитини, виявленого у вузькому отворі, розташованому приблизно за 12 метрів від підземної камери, де дослідники печер вперше виявили скам’янілості Homo naledi. Характеристики черепа дитини дозволяють кваліфікувати його як Homo naledi, вид з мозком розміром з апельсин та характеристиками скелета як сучасних людей, так і інших видів Homo віком приблизно 2 млн. років.

“Здається, можна говорити про навмисне ритуальне поховання тіла в печерах Homo naledi”, — сказав Бергер на прес-конференції 4 листопада в Йоганнесбурзі. Хоча цей аргумент є спірним, немає жодних доказів того, що череп дитини міг бути змитий у крихітний простір або перенесений туди хижаками.

Додамо

Скелет Homo naledi характеризується маленьким черепом і поєднує як примітивні, так і просунуті риси. На думку фахівців, ці гомініди ближчі до австралопітеків, ніж до давніх людей.

Нагадаємо

Вчені знайшли в Ефіопії череп найдавнішого виду австралопітека.

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