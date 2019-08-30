Вчені знайшли в Ефіопії череп найдавнішого виду австралопітека
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Вчені виявили на північному сході Ефіопії майже повний череп анамського австралопітека, який жив 3,8 млн років тому. Про це йдеться в публікації в науково-популярному журналі Nature, передає УНН.
Аналіз знахідки ставить під сумнів укорінені в науці уявлення про те, яким чином перші люди походять від мавпоподібних предків. Вважається, що анамський австралопітек був предком афарського австралопітека, від якого, як передбачається, пішов рід Homo (людина).
Однак вік знахідки показує, що анамські австралопітеки були предками афарських. Вчені прийшли до висновку, що вони жили одночасно як мінімум 100 тис. років.
Череп виявив в містечку Миро-Дора (регіон Афар) професор Йоханнес Хайле-Сесассіе, який працює з американським Клівлендський музеєм природничої історії. За його словами, череп є найповнішим за власної воєнної безпеки серед всіх подібних знахідок старше 3 млн років.
У 1974 році в Ефіопії був знайдений частковий скелет самки афарского австралопітека, яку назвали Люсі. Вона жила близько 3,18 мільйонів років тому.
Нагадаємо, на Львівщині археологи виявили косторізну майстерню ІХ-Х століття.
In Photos: A Nearly Complete Human Ancestor Skull https://t.co/oLsX6nCdkx pic.twitter.com/J81zCxF4YF— Live Science (@LiveScience) August 28, 2019