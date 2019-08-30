Ученые нашли в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитека

Анализ находки ставит под сомнение укоренившиеся в науке представление о том, каким образом первые люди произошли от обезьяноподобных предков. Считается, что анамский австралопитек был предком афарского австралопитека, от которого, как предполагается, пошел род Homo (человек).

Однако возраст находки показывает, что анамские австралопитеки были предками афарских. Ученые пришли к выводу, что они жили одновременно как минимум 100 тыс. лет.

Череп обнаружил в городке Миро-Дора (регион Афар) профессор Йоханнес Хайле-Сесассие, который работает с американским Кливлендский музеем естественной истории. По его словам, череп является полным по собственной безопасности среди всех подобных находок старше 3 млн лет.

В 1974 году в Эфиопии был найден частичный скелет самки афарского австралопитека, которую назвали Люси. Она жила около 3,18 млнлет назад.

Напомним, во Львовской области археологи обнаружили косторезное мастерскую IX-X века.

In Photos: A Nearly Complete Human Ancestor Skull https://t.co/oLsX6nCdkx pic.twitter.com/J81zCxF4YF