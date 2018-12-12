В аэропорту "Борисполь" задержано британца по подозрению в мошенничестве

Вчера в аэропорту "Борисполь" было выявлено и задержано подданного Соединенного Королевства Великобритания. Указаное лицо находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Объединенные Арабские Эмираты для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанный будет помещен во временный изолятор до принятия решения судом.



Как сообщал УНН, во Львове иностранца выпустили из СИЗО, а потом снова арестовали.



Как сообщал УНН, заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос в интервью сообщил, что не верит в возможность выезда бывшего президента Украины Виктора Януковича на лечение в Израиль, но несмотря на это, если факт выезда произойдет - Украина будет обязана обратиться к израильской власти по экстрадиции экс-президента.