У аеропорту "Бориспіль" затримано британця за підозрою у шахрайстві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У аеропорту "Борисполя" затримано іноземця, який знаходиться в міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вчора у аеропорту "Бориспіль" було виявлено та затримано підданого Сполученого Королівства Велика Британія. Вказана особа знаходиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Об’єднаних Арабських Еміратів для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Затриманого буде поміщено до тимчасового ізолятора до прийняття рішення судом.
Як повідомляв УНН, у Львові іноземця випустили з СІЗО, а потім знову арештували.
Як повідомляв УНН, заступник генпрокурора України Анатолій Матіос в інтерв’ю повідомив, що не вірить у можливість виїзду колишнього президента України Віктора Януковича на лікування до Ізраїлю, але не дивлячись на це, якщо факт виїзду відбудеться — Україна буде зобов’язана звернутися до ізраїльської влади за екстрадицією екс-президента.