В 2023 году группа компаний FAVBET значительно усилила поддержку ВСУ и глубже интегрировалась в национальную экономику

Кроме поддержки экономики, последние шесть месяцев работа FAVBET была сосредоточена и на внедрении ряда социальных проектов совместно с государственными органами и собственных благотворительных инициатив по нескольким направлениям. Среди ведущих — развитие спорта, помощь украинцам, пострадавшим от войны, и обеспечение украинской армии.

280 000 000 гривен лицензионных платежей

В течение первой половины 2023 года FAVBET перечислили в бюджет более 280 млн грн в виде платежей за продление действующих, а также новые лицензии. Всего же по состоянию на август 2023 года группа компаний перечислила в госбюджет более 380 млн грн лицензионных платежей.

«Шоковый 2022-й сменился более стабильным годом, благодаря чему мы смогли повысить наш вклад в украинскую экономику. Легальная деятельность и консолидация усилий - именно то, в чем сейчас нуждается отрасль, которая стремится быть полезной стране», — отмечают в FAVBET.

Более 150 000 000 гривен на ВСУ: дроны, авто, современное оборудование

FAVBET и фонд FAVBET Foundation с начала войны активно приобщаются к проектам и инициативам, нацеленным на повышение обороноспособности Украины. Это и донаты фонда «Вернись живым» и UNITED24, и перечисление средств на спецсчета Нацбанка.

В 2023 году системная работа по оснащению украинской армии только усилилась. Летом FAVBET стали партнерами фандрейзинговой платформы UNITED24 и присоединились к ее ключевым инициативам. В частности, компания выделила 57 450 000 гривен на закупку 53-х новых пикапов для оснащения ударных рот БПЛА в рамках программы «Армия дронов», которая воплощается под эгидой Минцифры и оборонных ведомств.

FAVBET также стал крупнейшим корпоративным донором совместного проекта UNITED24, «Вернись живым» и Monobank «Операция Единство» по закупке 10 тыс. FPV-дронов, предоставив 10 млн гривен.

В свою очередь, на середину 2023 года при содействии Favbet Foundation подразделения ВСУ уже получили более 150 автомобилей различных типов и модификаций — от бронированных внедорожников до быстрых для эвакуации, — а также более 80 дронов различного типа.

Решение текущих гуманитарных вызовов и фокус на будущем

С начала полномасштабного вторжения FAVBET и Favbet Foundation оперативно реагирует на гуманитарные проблемы, вызванные войной. Сотрудники группы компаний и фонда присоединяются к эвакуации из прифронтовых регионов, занимаются доставкой гумгрузов, адаптацией переселенцев.

В первые дни после подрыва оккупантами Каховской ГЭС команда фонда организовала доставку гуманитарной помощи и лекарств в «Херсонскую городскую клиническую больницу им А. С. Лучанского». Вместе с тем компания FAVBET направила 5 млн грн на ликвидацию последствий теракта на Каховской ГЭС, поддержав сбор «Поможем спасателям» от UNITED 24.

Развивается и медицинское направление. Так, в феврале 2023 года FAVBET выделили 4 млн грн на закупку современной ультразвуковой системы для больницы «Охматдет», которая позволяет с большой точностью проводить сложные операции по удалению осколков снарядов, а также проводить другие хирургические манипуляции в связи с онкологическими заболеваниями и сосудистыми патологиями.

Для Favbet Foundation 2023-й отметился запуском большого проекта «Клуб супергероев», посвященного всестороннему развитию украинских детей. Проект объединил сразу три тематические инициативы — базовые ИТ-знания в формате курсов, бесплатный спорт и обеспечение канцелярией.

В рамках «Клуба» более 5000 детей из семей военнослужащих и ВПЛ получили большие боксы канцелярских принадлежностей для обучения и творчества, 352 — прошли курс программирования на Python, а еще более 100 сейчас бесплатно занимаются в секциях по футболу, баскетболу, боксу и борьбе в Киеве.

Ответственная игра и чистый спорт



Безопасность и комфорт украинских игроков является безусловным приоритетом FAVBET. Именно поэтому в 2023 году компания присоединилась к первому в Украине исследованию игровой зависимости под эгидой Министерства здравоохранения и предоставила специалистам бесперебойный доступ к своим заведениям. Результаты исследования, обнародованные 20 июня этого года, будут использованы для создания действенных механизмов предотвращения лудомании как на уровне государства, так и внутри сервисов от компаний-организаторов.

Другим важным элементом в усилиях FAVBET по построению цивилизованного рынка азартных развлечений стало подписание меморандума с Минмолодежьспорта по защите спортивной этики очистки украинского спорта от договорных матчей. Согласно тексту меморандума, стороны будут обмениваться информацией о подозрительных результатах, проводить совместные образовательные мероприятия и сотрудничать над улучшением антикоррупционного законодательства в спортивной сфере.

«Развитие отрасли, поддержка ВСУ и украинцев - главные направления, на которых мы планируем сосредоточиться и дальше. Этот год позволил нам занять ведущие позиции на рынке, и это важная роль - показывать пример ответственного бизнеса с бескомпромиссной проукраинской позицией», — подчеркивают в FAVBET.