В 2023 году группа компаний FAVBET значительно усилила поддержку ВСУ и глубже интегрировалась в национальную экономику
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинская группа компаний FAVBET подвела итоги работы в первой половине 2023 года. По результатам полугодия ведущий iGaming-холдинг страны увеличил объемы помощи армии и взносов в госбюджет за счет регулярных лицензионных платежей для продолжения легальной работы. FAVBET также остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины, который только за август пополнил казну на сумму более чем 500 млн грн налогов, передает УНН.
Кроме поддержки экономики, последние шесть месяцев работа FAVBET была сосредоточена и на внедрении ряда социальных проектов совместно с государственными органами и собственных благотворительных инициатив по нескольким направлениям. Среди ведущих — развитие спорта, помощь украинцам, пострадавшим от войны, и обеспечение украинской армии.
280 000 000 гривен лицензионных платежей
В течение первой половины 2023 года FAVBET перечислили в бюджет более 280 млн грн в виде платежей за продление действующих, а также новые лицензии. Всего же по состоянию на август 2023 года группа компаний перечислила в госбюджет более 380 млн грн лицензионных платежей.
«Шоковый 2022-й сменился более стабильным годом, благодаря чему мы смогли повысить наш вклад в украинскую экономику. Легальная деятельность и консолидация усилий - именно то, в чем сейчас нуждается отрасль, которая стремится быть полезной стране», — отмечают в FAVBET.
Более 150 000 000 гривен на ВСУ: дроны, авто, современное оборудование
FAVBET и фонд FAVBET Foundation с начала войны активно приобщаются к проектам и инициативам, нацеленным на повышение обороноспособности Украины. Это и донаты фонда «Вернись живым» и UNITED24, и перечисление средств на спецсчета Нацбанка.
В 2023 году системная работа по оснащению украинской армии только усилилась. Летом FAVBET стали партнерами фандрейзинговой платформы UNITED24 и присоединились к ее ключевым инициативам. В частности, компания выделила 57 450 000 гривен на закупку 53-х новых пикапов для оснащения ударных рот БПЛА в рамках программы «Армия дронов», которая воплощается под эгидой Минцифры и оборонных ведомств.
FAVBET также стал крупнейшим корпоративным донором совместного проекта UNITED24, «Вернись живым» и Monobank «Операция Единство» по закупке 10 тыс. FPV-дронов, предоставив 10 млн гривен.
В свою очередь, на середину 2023 года при содействии Favbet Foundation подразделения ВСУ уже получили более 150 автомобилей различных типов и модификаций — от бронированных внедорожников до быстрых для эвакуации, — а также более 80 дронов различного типа.
Решение текущих гуманитарных вызовов и фокус на будущем
С начала полномасштабного вторжения FAVBET и Favbet Foundation оперативно реагирует на гуманитарные проблемы, вызванные войной. Сотрудники группы компаний и фонда присоединяются к эвакуации из прифронтовых регионов, занимаются доставкой гумгрузов, адаптацией переселенцев.
В первые дни после подрыва оккупантами Каховской ГЭС команда фонда организовала доставку гуманитарной помощи и лекарств в «Херсонскую городскую клиническую больницу им А. С. Лучанского». Вместе с тем компания FAVBET направила 5 млн грн на ликвидацию последствий теракта на Каховской ГЭС, поддержав сбор «Поможем спасателям» от UNITED 24.
Развивается и медицинское направление. Так, в феврале 2023 года FAVBET выделили 4 млн грн на закупку современной ультразвуковой системы для больницы «Охматдет», которая позволяет с большой точностью проводить сложные операции по удалению осколков снарядов, а также проводить другие хирургические манипуляции в связи с онкологическими заболеваниями и сосудистыми патологиями.
Для Favbet Foundation 2023-й отметился запуском большого проекта «Клуб супергероев», посвященного всестороннему развитию украинских детей. Проект объединил сразу три тематические инициативы — базовые ИТ-знания в формате курсов, бесплатный спорт и обеспечение канцелярией.
В рамках «Клуба» более 5000 детей из семей военнослужащих и ВПЛ получили большие боксы канцелярских принадлежностей для обучения и творчества, 352 — прошли курс программирования на Python, а еще более 100 сейчас бесплатно занимаются в секциях по футболу, баскетболу, боксу и борьбе в Киеве.
Ответственная игра и чистый спорт
Безопасность и комфорт украинских игроков является безусловным приоритетом FAVBET. Именно поэтому в 2023 году компания присоединилась к первому в Украине исследованию игровой зависимости под эгидой Министерства здравоохранения и предоставила специалистам бесперебойный доступ к своим заведениям. Результаты исследования, обнародованные 20 июня этого года, будут использованы для создания действенных механизмов предотвращения лудомании как на уровне государства, так и внутри сервисов от компаний-организаторов.
Другим важным элементом в усилиях FAVBET по построению цивилизованного рынка азартных развлечений стало подписание меморандума с Минмолодежьспорта по защите спортивной этики очистки украинского спорта от договорных матчей. Согласно тексту меморандума, стороны будут обмениваться информацией о подозрительных результатах, проводить совместные образовательные мероприятия и сотрудничать над улучшением антикоррупционного законодательства в спортивной сфере.
«Развитие отрасли, поддержка ВСУ и украинцев - главные направления, на которых мы планируем сосредоточиться и дальше. Этот год позволил нам занять ведущие позиции на рынке, и это важная роль - показывать пример ответственного бизнеса с бескомпромиссной проукраинской позицией», — подчеркивают в FAVBET.