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В 2021 году Индонезия начнет процедуру переноса столицы стоимостью более 30 млрд долларов

Киев • УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году. Об этом сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро, пишет УНН.

В 2021 году Индонезия начнет процедуру переноса столицы стоимостью более 30 млрд долларов

“Мы начнем строительные работы в 2021 году. Надеемся, что процесс переноса будет закончен к 2024 году”, — приводит в среду слова министра агентство Xinhua. Глава ведомства предположил, что новая столица появится на острове Калимантан в центральной части страны, а стоимость переноса составит 32,5 млрд долларов.

Ранее индонезийское правительство оценивало данный проект в 22,6 млрд долларов.

Президент Индонезии Джоко Видодо в конце апреля предложил перенести столицу из-за устаревшей инфраструктуры Джакарты. Согласно исследованию компании Uber, в этом городе автомобилисты проводят в пробках 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, нынешняя индонезийская столица занимает 12-е место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

Как сообщал УНН, исламские страны отвергают любое изменение статуса Восточного Иерусалима.

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