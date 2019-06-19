У 2021 році Індонезія розпочне процедуру переносу столиці вартістю понад 30 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Влада Індонезії має намір приступити до переносу столиці країни з густонаселеної Джакарти в інше місто в 2021 році. Про це повідомив міністр планування національного розвитку Індонезії Бамбанг Броджонегоро, пише УНН.
“Ми розпочнемо будівельні роботи в 2021 році. Сподіваємося, що процес переносу буде закінчений до 2024 року”, — наводить у середу слова міністра агентство Xinhua. Глава відомства припустив, що нова столиця з’явиться на острові Калімантан в центральній частині країни, а вартість перенесення складе 32,5 млрд доларів.
Раніше індонезійський уряд оцінював даний проект в 22,6 млрд доларів.
Президент Індонезії Джоко Відодо в кінці квітня запропонував перенести столицю через застарілу інфраструктуру Джакарти. Згідно з дослідженням компанії Uber, в цьому місті автомобілісти проводять в пробках 22 дня на рік, що є найвищим показником в Азії. Крім того, згідно з доповіддю компанії Inrix, теперішня індонезійська столиця займає 12-е місце в рейтингу найбільш завантажених мегаполісів світу.
Як повідомляв УНН, ісламські країни відкидають будь-яку зміну статусу Східного Єрусалиму.