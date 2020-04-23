В 2020 году международные резервы Украины вырастут до 27 млрд долларов - Нацбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Национальном банке Украины прогнозируют, что до конца 2020 года объем международных золотовалютных резервов составит 27 млрд долларов. Сейчас объем резервов составляет около 25 млрд долларов. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.
"К концу этого года мы прогнозируем, что резервы Нацбанка пересекут отметку в 27 млрд долларов. Мы здесь учитываем в этой сумме кредиты от официальных доноров. Это будет соответствовать где-то 4,5 месяцев импорта, то есть импорт сократится в этом году и наша резервная позиция укрепится", - сообщил Сологуб.
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Отметим, что безопасным считается уровень международных резервов страны, который может покрыть минимум 3 месяца будущего импорта товаров в страну.
Напомним, что объем международных золотовалютных резервов Украины составляет около 25 млрд долларов США.