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Міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів - Нацбанк

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Обсяг міжнародних золотовалютних резервів України на сьогодні становить близько 25 млрд доларів США. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.

“Щодо ситуації на валютному ринку. Ми бачимо, що ті новини, які були у нас на початку цього тижня, дуже позитивно вплинули на ситуацію. Якщо дивитись на динаміку, яку ми мали починаючи з 10 березня, коли ми мали значний попит на іноземну валюту, ми побачили, що щоденні об’єми попиту на іноземну валюту збільшились більш ніж у два рази”, — сказав Чурій.

З його слів, Національний банк активно приймав участь у торгах на міжбанківському валютному ринку для того, щоб задовольнити весь попит клієнтів на іноземну валюту. У деякі періоди Нацбанк продавав понад 300 млн доларів на день, сказав він.

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Загалом наші інтервенції за березень становили понад 2 млрд доларів. Але якщо дивитись по року, то сальдо інтервенції, тобто скільки Нацбанк продав, на сьогодні становить 1,4 млрд доларів. Для порівняння, минулого року НБУ викупив понад 8 млрд доларів з ринку. Резерви у нас знаходяться на високому рівні. Зараз вони становлять приблизно 25 млрд доларів. Нацбанк згладжує коливання", — повідомив заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНН, Національний банк України 18 березня брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку і продав 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення.

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