Международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов - Нацбанк

"О ситуации на валютном рынке. Мы видим, что те новости, которые были у нас в начале этой неделе, очень положительно повлияли на ситуацию. Если смотреть на динамику, которую мы имели, начиная с 10 марта, когда мы имели значительный спрос на иностранную валюту, мы увидели, что ежедневные объемы спроса на иностранную валюту увеличились более чем в два раза", - сказал Чурий.

По его словам, Национальный банк активно участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке для того, чтобы удовлетворить весь спрос клиентов на иностранную валюту. В некоторые периоды Нацбанк продавал более 300 млн долларов в день, сказал он.

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"В целом наши интервенции за март составили свыше 2 млрд долларов. Но если смотреть по году, то сальдо интервенции, то есть сколько Нацбанк продал на сегодня, составляет 1,4 млрд долларов. Для сравнения, в прошлом году НБУ выкупил более 8 млрд долларов с рынка. Резервы у нас находятся на высоком уровне. Сейчас они составляют примерно 25 млрд долларов. Нацбанк сглаживает колебания", - сообщил заместитель главы НБУ.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины 18 марта принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке и продал 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования.