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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65602 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77498 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90820 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88643 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104518 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88159 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102992 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130999 просмотра

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Актуальное
Международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов - Нацбанк

Международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов - Нацбанк

Киев  •  УНН

 • 14099 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Объем международных золотовалютных резервов Украины на сегодня составляет около 25 млрд долларов США. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.

"О ситуации на валютном рынке. Мы видим, что те новости, которые были у нас в начале этой неделе, очень положительно повлияли на ситуацию. Если смотреть на динамику, которую мы имели, начиная с 10 марта, когда мы имели значительный спрос на иностранную валюту, мы увидели, что ежедневные объемы спроса на иностранную валюту увеличились более чем в два раза", - сказал Чурий.

По его словам, Национальный банк активно участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке для того, чтобы удовлетворить весь спрос клиентов на иностранную валюту. В некоторые периоды Нацбанк продавал более 300 млн долларов в день, сказал он.

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"В целом наши интервенции за март составили свыше 2 млрд долларов. Но если смотреть по году, то сальдо интервенции, то есть сколько Нацбанк продал на сегодня, составляет 1,4 млрд долларов. Для сравнения, в прошлом году НБУ выкупил более 8 млрд долларов с рынка. Резервы у нас находятся на высоком уровне. Сейчас они составляют примерно 25 млрд долларов. Нацбанк сглаживает колебания", - сообщил заместитель главы НБУ.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины 18 марта принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке и продал 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования.

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