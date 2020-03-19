НБУ продав 200 млн доларів на валютному ринку у середу

КИЇВ. 19 березня. УНН. Національний банк України 18 березня брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку і продав 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.