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НБУ продав 200 млн доларів на валютному ринку у середу

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Національний банк України 18 березня брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку і продав 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

За інформацією НБУ, попит на валюту продовжує переважати пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу.

Психологічний чинник залишається ключовим рушієм послаблення гривні в останні тижні, вважають у Нацбанку.

"У минулому році ситуація на валютному ринку була сприятливою, був надлишок валюти, і для згладжування коливань гривні у бік зміцнення Національний банк викупив з ринку майже 8 млрд доларів США в резерви (чиста купівля). Тож сьогодні ми маємо достатню подушку безпеки, щоб згладжувати коливання гривні вже в інший бік", йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, протягом двох днів НБУ розробить пільговий режим для позичальників на час карантину.

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