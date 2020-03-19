НБУ продав 200 млн доларів на валютному ринку у середу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Національний банк України 18 березня брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку і продав 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
За інформацією НБУ, попит на валюту продовжує переважати пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу.
Психологічний чинник залишається ключовим рушієм послаблення гривні в останні тижні, вважають у Нацбанку.
"У минулому році ситуація на валютному ринку була сприятливою, був надлишок валюти, і для згладжування коливань гривні у бік зміцнення Національний банк викупив з ринку майже 8 млрд доларів США в резерви (чиста купівля). Тож сьогодні ми маємо достатню подушку безпеки, щоб згладжувати коливання гривні вже в інший бік", йдеться у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, протягом двох днів НБУ розробить пільговий режим для позичальників на час карантину.