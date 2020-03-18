Протягом двох днів НБУ розробить пільговий режим для позичальників на час карантину - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом двох днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину. Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні мною підписано закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищення відсотків за кредитами на споживчі потреби. Протягом двох днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину", - зазначив Президент.
Він нагадав громадянам України про важливі заходи гігієни, зокрема після використання паперових грошей.
Як повідомляв УНН, за словами Володимира Зеленського, сьогодні виконуються 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тис. українців.