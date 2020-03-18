Зеленський: сьогодні 57 рейсів повертають додому 11,5 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні виконуються 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тис. українців. Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“В Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус, 10 — у Чернівецькій області, 3 у Київській та один в Житомирській. Сьогодні виконуються 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тис. українців. Серед них — наші громадяни, що застрягли в Австрії та на Шрі Ланці”, — сказав Президент.
З його слів, рейс із Відня вже повернув українців, частина наших громадян зі Шрі Ланки теж вже повернулась.
“Решта буде в Україні до кінця сьогоднішнього дня”, — додав Зеленський.
“Також сьогодні з Австрії до України спеціальним Президентським бортом ми забираємо 33 громадянина, серед яких 18 жінок, 5 дітей та люди літнього віку”, — додав він.
Президент повідомив також, що спільно з Польською стороною Україна працює над створенням спецпотягів для повернення громадян із Польщі.