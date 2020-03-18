Для повернення українців з Німеччини, Чехії та Польщі відправлять спецпотяги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України розширює заходи для повернення українців з-за кордону, для цього розроблено логістику. Про це у Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
"Розширюємо заходи для повернення наших співгромадян в Україну. Для цього розроблено логістику", - написав Криклій.
З його слів, для авіарейсів та спецрейсів напрямків Близький Схід і Європа пасажири зможуть придбати квитки за доступною вартістю і вилетіти.
"Логістика для більш віддалених регіонів інша. Спочатку треба дістатися до хабів, великих аеропортів, як Стамбул чи Дубаї. І вже звідти спецрейсами ми будемо повертати громадян до України. Крім цього, будуть відправлятися спеціальні потяги з Німеччини, Чехії та Польщі", - додав міністр.
Як повідомляв УНН, на Батьківщину з-за кордону повернули вже понад 30 тисяч українців.