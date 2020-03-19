НБУ продал 200 млн долларов на валютном рынке в среду
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальный банк Украины 18 марта принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке и продал 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
По информации НБУ, спрос на валюту продолжает преобладать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса.
Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели, считают в Нацбанке.
"В прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долларов США в резервы (чистая покупка). Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону", говорится в сообщении НБУ.
Напомним, в течение двух дней НБУ разработает льготный режим для заемщиков на время карантина.