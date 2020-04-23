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У 2020 році міжнародні резерви України зростуть до 27 млрд доларів - Нацбанк

У 2020 році міжнародні резерви України зростуть до 27 млрд доларів - Нацбанк

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Національному банку України прогнозують, що до кінця 2020 року обсяг міжнародних золотовалютних резервів становитиме 27 мільярдів доларів. Наразі обсяг резервів складає близько 25 мільярдів доларів. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.

“На кінець цього року ми прогнозуємо, що резерви Нацбанку перетнуть позначку у 27 мільярдів доларів. Ми тут враховуємо у цій сумі кредити від офіційних донорів. Це буде відповідати десь 4,5 місяців імпорту, тобто імпорт скоротиться цього року і наша резервна позиція зміцниться”, — повідомив Сологуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк прогнозує, що Україна отримає 2 млрд дол. від МВФ у другому кварталі

Зазначимо, що безпечним вважається рівень міжнародних резервів країни, який може покрити щонайменше 3 місяці майбутнього імпорту товарів до країни.

Нагадаємо, що обсяг міжнародних золотовалютних резервів України становить близько 25 млрд доларів США.

Українські Національні Новини

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