В 2018 году под наблюдением с диагнозом ВИЧ-инфекция находились более 140 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Более 140 тыс. человек на конец 2018 года находились под наблюдением с диагнозом ВИЧ-инфекция. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья МОЗ Украины на запрос журналиста УНН.
"Находящиеся под наблюдением на конец отчетного года (за 2018 год - ред.) с диагнозом ВИЧ-инфекция: 142061 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине уменьшается количество ВИЧ-инфицированных среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года и имеет стабильную тенденцию к снижению.
Как сообщал УНН, по уровню заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Киев занимает 4-е место в Украине, в целом показатель превышает средний по Украине.