У 2018 році під наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція перебували понад 140 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Понад 140 тисяч осіб на кінець 2018 року перебували під наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція. Про це повідомили у відділі комунікацій Центру громадського здоров'я МОЗ України на запит журналіста УНН.
“Перебувають під наглядом на кінець звітного року (за 2018 рік — ред.) з діагнозом ВІЛ-інфекція: 142 061 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зменшується кількість ВІЛ-інфікованих серед української молоді віком 15–24 роки та має стабільну тенденцію до зниження.
Як повідомляв УНН, за рівнем захворюваності на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) Київ посідає 4-те місце в Україні, в цілому показник перевищує середній по Україні.