У 2018 році під наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція перебували понад 140 тисяч осіб

“Перебувають під наглядом на кінець звітного року (за 2018 рік — ред.) з діагнозом ВІЛ-інфекція: 142 061 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зменшується кількість ВІЛ-інфікованих серед української молоді віком 15–24 роки та має стабільну тенденцію до зниження.

Як повідомляв УНН, за рівнем захворюваності на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) Київ посідає 4-те місце в Україні, в цілому показник перевищує середній по Україні.