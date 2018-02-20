В 2017 году возмещено 120 млрд гривен НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В 2017 году было возмещено 120 млрд гривен налога на добавленную стоимость. Об этом сообщила во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент УНН.
"В 2017 году было возмещено 120,06 млрд грн, в 2016 году эта цифра составляла 94,41 млрд грн. По регионам лидером стал Киев, Запорожская и Днепропетровская области", - сообщила она.
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Как уточнила Слюз, с 2015 года все возмещения НДС проходит автоматически.
Напомним, по данным Госстатистики, за 11 месяцев 2017 года экспортерам возмещено 108 млрд грн НДС из бюджета Украины.