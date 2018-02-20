У 2017 році відшкодовано 120 млрд гривень ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У 2017 році було відшкодовано 120 млрд гривень податку на додану вартість. Про це повідомила під час публічного звіту голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає кореспондент УНН.
"У 2017 році було відшкодовано 120,06 млрд грн, у 2016 році ця цифра становила 94,41 млрд грн. За регіонами лідером став Київ, Запорізька та Дніпропетровська області", - повідомила вона.
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Як уточнила Слюз, з 2015 року все відшкодування ПДВ проходить автоматично.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, за 11 місяців 2017 року експортерам відшкодовано 108 млрд грн ПДВ з бюджету України.